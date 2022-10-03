Зброя Апокаліпсису: у НАТО побоюються випробувань РФ ядерної торпеди Посейдон – La Repubblica

Жовтень, 03 в 10:18

У НАТО помітили переміщення російського багатоцільового атомного підводного човна Бєлгород у Карському морі і вважають, що РФ може вперше провести там випробування ядерної торпеди Посейдон, яку часто називають “зброєю Апокаліпсису”.

Про це пише італійська газета La Repubblica із посиланням на звіт спеціальних служб Альянсу.

За прогнозами експертів блоку, Посейдон може викликати радіоактивне цунамі, здатне стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

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– Це машина, представлена Кремлем у 2018 році як одна із систем, яка поверне РФ стратегічну перевагу: ядерна боєголовка, яка проходить під хвилями 10 тис. км, а потім вибухає біля узбережжя, викликаючи радіоактивне цунамі, – пише видання.

Небезпека також полягає в тому, що такій атаці неможливо запобігти, оскільки супутники США з інфрачервоними датчиками не здатні побачити, що відбувається на глибині.

Крім того, суперторпеда випромінює дуже мало тепла та безшумно рухається зі швидкістю понад 100 км на годину.

Підводний човен Бєлгород є аналогом Курська. Субмарину в липні цього року передали ВМФ РФ. Вона оснащена шістьма Посейдонами.

На думку фахівців, вибух мегатонного заряду в прибережних водах може створити новий Панамський канал на місці тієї чи іншої місцевості.

Однак мало хто вірить, що суперторпеда вже може бути введена в дію, “оскільки навіть просте оголошення про випробування дозволило б Кремлю продемонструвати унікальну здатність у перетягуванні канату із Заходом”.

Джерело: La Repubblica