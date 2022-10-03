Зміна способу життя не спрацює: Білл Гейтс розповів, як вирішити кліматичну кризу

Жовтень, 03, 2022 в 8:56

Проблему зміни клімату неможливо вирішити без інновацій. Таку думку висловив засновник корпорації Microsoft та американський бізнесмен Білл Гейтс.

– Ми навіть не намагаємося зробити прорив. Наприклад, винайти економічний спосіб виробництва авіаційного палива, цементу чи сталі. Наявні інструменти застосовуються тільки до таких галузей, як виробництво електроенергії, і не застосовуються до більшості викидів, – пояснив він.

Водночас, на думку Гейтса, кліматичну кризу не буде вирішено, якщо люди радикально змінюватимуть свій спосіб життя через турботу про навколишнє середовище.

Він вважає, що нереалістично чекати, що вони радикально змінять свій спосіб життя. Адже надто складно перестати їсти м’ясо або хотіти мати гарний будинок.

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До слова, Білл Гейтс тривалий час є прихильником інновацій у питаннях зміни клімату. У 2015 році він інвестував у майже 100 компаній, які займаються чистою енергією.

Також Гейтс фінансував низку стартапів, зокрема Turntide, яка створює енергоефективні електродвигуни.