Фінляндія демонтувала останню статую Леніна, яка була у країні

Жовтень, 04 в 19:29

У фінському місті Котка у вівторок, 4 жовтня, демонтували погруддя Володимира Леніна.

Це був останній присвячений йому пам’ятник на території Фінляндії.

Видання Yle повідомляє, що бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою.

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Із центра міста погруддя відправили на зберігання до музею Кюменлааксо.

Фінляндія отримала цей пам’ятник як подарунок від міста-побратима Таллінна у 1979 році, коли Естонія була під радянською окупацією.

У Yle додали, що хоча на вулицях фінських міст більше не залишилося пам’ятників Леніну, але все ще можна зустріти присвячені йому пам’ятні дошки та рельєфи.

Останній пам’ятник Леніну в Україні повалили у січні 2021 року. Це сталося в Одеській області у селі Старі Трояни Ізмаїльського району.

Наприкінці серпня у Ризі, столиці Латвії, у парку Перемоги демонтували останні елементи пам’ятника радянським солдатам. Йдеться про ансамбль скульптур, які зображують радянських солдатів, скульптуру жінки, яка втілює образ Ніки, та 79-метровий обеліск.

Джерело: Yle