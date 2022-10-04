США та Південна Корея відпрацювали високоточні удари після запуску ракети з боку КНДР
Південна Корея та США провели у вівторок навчання із завдання високоточних бомбових ударів у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла над Японією.
Про це повідомило видання The Straits Times із посиланням на військових Південної Кореї.
— За участю чотирьох винищувачів F-15K ВПС Південної Кореї та чотирьох винищувачів F-16 ВПС США південнокорейські F-15K випустили дві бомби з боєприпасами прямої атаки (JDAM) з віртуальної мети на полігоні Джикдо, Західне море, – повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Корея.
Вони додали у заяві, що навчання мали на меті продемонструвати здатність союзників завдавати точні удари в місцях виникнення провокацій.
Північна Корея, яка має у своєму арсеналі ядерну зброю, у вівторок, 4 жовтня, вперше за п’ять років випустила балістичну ракету у бік Японії.
Через це влада Японії оголосила повітряну тривогу та тимчасово зупинила рух поїздів на півночі країни. Уряд Японії попередив громадян, щоб вони сховалися в укриттях.
Ракета, випущена КНДР, пролетіла над територією Японії та впала в Тихий океан.
Джерело: The Straits Times