США та Південна Корея відпрацювали високоточні удари після запуску ракети з боку КНДР

Жовтень, 04 в 17:16

Південна Корея та США провели у вівторок навчання із завдання високоточних бомбових ударів у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла над Японією.

Про це повідомило видання The Straits Times із посиланням на військових Південної Кореї.

— За участю чотирьох винищувачів F-15K ВПС Південної Кореї та чотирьох винищувачів F-16 ВПС США південнокорейські F-15K випустили дві бомби з боєприпасами прямої атаки (JDAM) з віртуальної мети на полігоні Джикдо, Західне море, – повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Корея.

Вони додали у заяві, що навчання мали на меті продемонструвати здатність союзників завдавати точні удари в місцях виникнення провокацій.

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Північна Корея, яка має у своєму арсеналі ядерну зброю, у вівторок, 4 жовтня, вперше за п’ять років випустила балістичну ракету у бік Японії.

Через це влада Японії оголосила повітряну тривогу та тимчасово зупинила рух поїздів на півночі країни. Уряд Японії попередив громадян, щоб вони сховалися в укриттях.

Ракета, випущена КНДР, пролетіла над територією Японії та впала в Тихий океан.

Джерело: The Straits Times

Фото: Twitter/U.S. Forces Korea