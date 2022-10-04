Японія оголосила російського консула персоною нон ґрата

Жовтень, 04 в 20:08

Японія у вівторок, 4 жовтня, оголосила дипломата російського генконсульства у місті Саппоро персоною нон ґрата.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.

Російському консулу наказали залишити Японію протягом шести днів.

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Висилка російського консула стала відповіддю Токіо на оголошення персоною нон ґрата японського консула у Владивостоці Мотокі Тацунорі та звинувачення його у “шпигунстві”.

Уряд Японії наголосив, що консул Тацунорі, який повернувся додому минулого тижня, не вчиняв жодних протиправних дій.

Глава МЗС Японії також розкритикував Росію за жорстоке поводження з консулом під час його затримання, зокрема зав’язування очей і фізичне обмеження.

Він додав, що затримання Росією і допит японського консула є явним і серйозним порушенням міжнародного права.

Хаясі також повідомив, що віцеміністр закордонних справ Такео Морі викликав до відомства посла РФ в Японії Михайла Галузіна, щоб повідомити Москву про контрзаходи Токіо.

Джерело: Kyodo News