Жовтень, 04 в 14:57

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру проводити переговори щодо припинення війни проти України. Про це свідчить його промова, під час якої він оголосив про анексію нових українських територій.

Про це заявила в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона зазначила, що наразі не бачить жодних шансів на проведення переговорів про завершення війни.

– На жаль, у своїй промові в п’ятницю Путін дуже чітко дав зрозуміти, яким є його нинішній рівень готовності до переговорів. Його пропозиція щодо переговорів була приблизно такою: Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати “мир”, – пояснила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини додала, що це не має нічого спільного з миром і є його протилежністю.

Зараз дивляться

– Це терор і несвобода, – наголосила вона.

Бербок запевнила, що офіційний Берлін, інші країни світу та міжнародні організації постійно намагаються знайти якесь дипломатичне вирішення, звертаються від імені світової спільноти до Кремля. Під час таких звернень лунають заклики припинити бомбардування території України.

– Єдина відповідь президента Росії – нові звірства, – заявила Бербок.

Вона уточнила, що повномасштабна агресивна війна закінчилася б негайно, якби Росія припинила “руйнувати Україну”. Бербок також зазначила, що якби наша держава припинили захищатися, то перестала б існувати.

– Якби Україна перестала захищатися, їй настав би кінець, і жахливі злочини проти народу були б повсякденністю і в Києві. Це повинно бути зрозуміло кожному, хто вимагає від нас припинити підтримку України або поступитися Путіну, – повідомила міністр.

Бербок запевнила в подальшій підтримці нашої держави.

Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), Київ не проводитиме переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідний указ уже підписав президент України Володимир Зеленський.

Український лідер виключив можливість будь-яких переговорів з РФ, доки главою цієї країни залишається Путін.

Джерело: Neue Osnabrücker Zeitung