Жовтень, 05 в 14:52

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Сполучене Королівство підтримуватиме боротьбу українців проти Росії доти, доки цю війну Україна не виграє.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Клеверлі, Великій Британії необхідно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до кінця.

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А якщо цього не зробити, то це буде посланням кожному потенційному агресору про те, що наша рішучість крихка.

– Ми підтримуватимемо їх [українців] доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України. Ми підтримуватимемо їх доти, доки останнього російського танка не потягне останній український трактор, – заявив Джеймс Клеверлі.

А ще голова МЗС Великої Британії звернувся до президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з проясненням, що Сполучене Королівство ніколи не визнає анексію територій Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей або Криму.

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