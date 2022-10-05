Жовтень, 05 в 1:06

Російський енергетичний гігант Газпром дозволив Угорщині за необхідності відтермінувати платежі за природний газ, оскільки зростаючий імпорт загрожує підірвати і без того напружений бюджет країни.

Про це пише американське видання Bloomberg.

Угорщина отримала трирічну відстрочку з оплати рахунків за газ, які мають бути оплачені в найближчі шість місяців, йдеться в заяві угорського Міністерства економічного розвитку.

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За ціни в €300 за мегават-годину це становитиме від €3,5 млрд до €4,5 млрд, сказали в міністерстві. Угода укладається між Газпромом і угорською державною енергетичною компанією MVM Zrt.

– Зростаючі платежі за електроенергію посилюють побоювання щодо стану економіки Угорщини. Мільярди євро, виділені Європейським Союзом, заблоковані через побоювання з приводу корупції за прем’єр-міністра Віктора Орбана, міжнародні резерви нижчі за рівень, необхідний для покриття щонайменше тримісячного імпорту, а курс форинта (національна валюта Угорщини, – Ред.) перебуває на рекордно низькому рівні, незважаючи на найвищу в ЄС ключову відсоткову ставку, що почасти пов’язано із залежністю Угорщини від імпорту російського газу, – пише Bloomberg.

Угорщина є однією з країн ЄС, найбільш залежних від російських енергоносіїв, і, згідно з урядовими даними Угорщини, вартість імпорту нафти і газу до Угорщини цього року збільшилася до $19 млрд з $4 млрд у 2019 році.

– Завдяки цій угоді форинт отримує захисну парасольку. Це може допомогти стабілізувати курс форинта, тому що платежі настануть на три роки пізніше, – сказав Bloomberg міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь.

Додаткові закупівлі природного газу в Газпрому на додаток до довгострокового контракту Угорщини обійдуться бюджету в додаткові 740 млрд форинтів ($1,7 млрд) цього року і збільшать дефіцит бюджету до 6,1% валового внутрішнього продукту із запланованих 4,9%, заявив 23 вересня міністр фінансів Міхалі Варга.

За останній тиждень курс форинта щодо євро впав на 4% до рекордно низького рівня. У результаті його втрати за рік становили понад 13%, що є третім найгіршим показником на ринках, що розвиваються.

Окремо уряд повідомив, що він вирішив виробити 800 млн кубометрів так званого газу на подушці зі сховища в східному місті Хайдушобосло, обсяг якого наразі оцінюється в €1,5 млрд.