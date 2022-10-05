США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР
Південна Корея та США провели ракетні навчання у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.
Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
Згідно із заявою, кожна зі сторін випустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.
Як згодом підтвердили військові, південнокорейська ракета Hyunmoo-2 відмовила незабаром після запуску та розбилася під час випробувань, але ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 4 жовтня Північна Корея вперше з 2017 року випустила балістичну ракету у бік Японії.
Через це влада Японії оголосила повітряну тривогу та тимчасово зупинила рух поїздів на півночі країни. Уряд попередив громадян, щоб вони сховалися в укриттях.
Ракета, випущена КНДР, пролетіла над територією Японії та впала в Тихий океан.
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудили випробування Північної Кореї, а Європейський Союз назвав це “нерозважливою та навмисно провокаційною дією”.