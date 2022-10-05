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США і Південна Корея випустили ракети у відповідь на запуск КНДР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ATACMS
Фото: Getty Images

Південна Корея та США провели ракетні навчання у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.

Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Згідно із заявою, кожна зі сторін випустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.

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Як згодом підтвердили військові, південнокорейська ракета Hyunmoo-2 відмовила незабаром після запуску та розбилася під час випробувань, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 4 жовтня Північна Корея вперше з 2017 року випустила балістичну ракету у бік Японії.

Через це влада Японії оголосила повітряну тривогу та тимчасово зупинила рух поїздів на півночі країни. Уряд попередив громадян, щоб вони сховалися в укриттях.

Ракета, випущена КНДР, пролетіла над територією Японії та впала в Тихий океан.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудили випробування Північної Кореї, а Європейський Союз назвав це “нерозважливою та навмисно провокаційною дією”.

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