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США направили авіаносець Ronald Reagan до Японського моря після запуску ракети КНДР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
авіаносець Ronald Reagan

Атомний авіаносець ВМС США Ronald Reagan вирушив до Японського моря після того, як КНДР запустила ракету середньої дальності над територією Японії.

Він розташується на схід від Південної Кореї на знак готовності союзників протистояти провокаціям Північної Кореї, кажуть південнокорейські військові.

Американський авіаносець повернеться до Японського моря після спільних військово-морських навчань США, Японії та Південної Кореї у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети.

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У ніч проти 4 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла над територією Японії і впала в Тихому океані.

Через це у Японії оголосили повітряну тривогу та тимчасово зупинили рух поїздів на півночі країни. Уряд попередив громадян, щоб вони сховалися в укриттях.

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Джерело: Yonhap

Фото: U.S. Pacific Fleet

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