Жовтень, 05 в 9:14

Обмеження ціни на російську нафту будуть застосовуватися до трубопровідних поставок і в екстрених випадках – до морських поставок.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в Брюсселі пройшло засідання ради постійних послів Євросоюзу, де санкції знову потрапили у порядок денний.

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Сіярто наголосив, що цього разу угорський уряд не підтримав санкції, які б нашкодили Угорщині та угорському народу.

– Ми провели жорсткі перемовини й дійшли до того, що нафтоперевезення не поширюється на трубопровідне транспортування нафти, а в разі надзвичайної ситуації — морський транспорт замінить це, – наголосив Петер Сіярто.

Зауважимо, що Угорщина отримує від Росії сиру нафту саме трубопроводом.

Крім того, Угорщина домоглася того, щоб атомну енергетику також звільнили від санкцій.

– Тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС Пакш. Так само як жодна інституція, яка була б важливою з точки зору співпраці з ядерними дослідженнями та розробками, не була внесена до пакета санкцій, – розповів очільник МЗС Угорщини.

Петер Сіярто наголосив, що уряд буде продовжувати відстоювати угорські національні інтереси в майбутньому.

Нагадаємо, що у липні міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії, проте до нього не увійшло газове ембарго. Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.