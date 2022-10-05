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Україну в ЄС хочуть бачити 66% європейців, ще 60% за постачання озброєння – опитування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Більшість мешканців Євросоюзу, а саме 60%, підтримують продовження постачання озброєння в Україну. У Німеччині за виступає 61% населення.

Про це свідчать дані опитування Eupinions, оприлюднені Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) разом із бельгійським фондом King Baudouin.

Італійці найменше підтримують подальше постачання озброєння в Україну – всього 42%. Протилежна ситуація у Польщі – 84% виступають за продовження допомоги Україні.

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Енергонезалежність від РФ

Щодо споживання Євросоюзом російських енергоресурсів, то 72% мешканців блоку хотіли би бути незалежними у цьому плані. І задля досягнення такої мети готові миритись з особистими труднощами.

Серед найактивніших жителів ЄС – поляки (80%) та італійці (76%). У Німеччині відсоток тих, хто хотів би енергетичної незалежності від РФ, є найнижчим серед усіх країн ЄС: 69%.

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Підтримка біженців

81% опитаних європейців підтримують прийняття своїми країнами біженців з України. У березні цей показник був на 5% вищим. У Франції спад рівня підтримки біженців становив 8, у Нідерландах – 7, а у Польщі – 6 процентних пунктів.

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Членство України у ЄС

Дві третини респондентів (66%) заявили, що воліли би бачити Україну членом блоку. Наприклад, у Польщі висловилися 84% опитаних, а в Німеччині та Франції – по 60%.

Дані для опитування Eupinios зібрали у червні 2022 року. У дослідженні взяли участь 12 тис. жителів усього Євросоюзу.

Джерело: Deutsche Welle
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