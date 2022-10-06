Пандемія та війна в Україні звели нанівець прогрес у боротьбі із бідністю – Світовий банк

Жовтень, 06 в 13:08

Пандемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення Росії в Україну звели нанівець три десятиліття прогресу у боротьбі з бідністю.

Про це повідомили у Світовому банку. Так, близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності у 2020 році. Це є найбільшим приростом від початку моніторингу у 1990 році.

Згідно з прогнозом, за нинішніх економічних тенденцій до кінця цього десятиліття понад 570 млн осіб, або близько 7% населення світу, житимуть нижче цього порогу.

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У Світовому банку вже зазначили, що досягти глобальної мети і викорінити крайню бідність до 2030 року наразі неможливо. Водночас президент банку Девід Малпас наголосив, що потрібне корегування макроекономічної політики.

За його словами, це покращить розподіл глобального капіталу, зміцнить валютну стабільність, знизить інфляцію та відновить зростання середнього доходу.

У своєму звіті Світовий банк вперше представив дані про нову глобальну межу крайньої бідності, яка становить $2,15 на день і відображає останні світові ціни та підвищення вартості долара.

Для боротьби з бідністю та нерівністю організація закликає уряди діяти швидко за трьома напрямками: надавати перевагу цільовим грошовим трансфертам, а не широким субсидіям, витрачати гроші зараз на довгострокове зростання, а також збільшити внутрішній дохід, не завдаючи шкоди бідним.