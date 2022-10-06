Жовтень, 06 в 11:47

Ударна група авіаносця ВМС США рухається у води біля Корейського півострова, оскільки напруженість у регіоні зростає після серії запусків ракет Північною Кореєю за останні два тижні.

Про це повідомляє CNN.

Рада національної безпеки (РНБ) Південної Кореї провела екстрене засідання у четвер після того, як Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети малої дальності. Це вже шостий запуск за 12 днів.

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У РНБ попередили, що провокація з боку Північної Кореї отримає сильну відповідь, про що свідчить передислокація авіаносця USS Ronald Reagan ВМС США та його ударної групи до Східного моря (Японське море).

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що передислокація авіаносної групи США демонструє волю альянсу Кореї-США рішуче реагувати на будь-які провокації чи погрози з боку Північної Кореї.

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Заява про пересування ударної групи ВМС США викликала різку реакцію Пхеньяну.

– КНДР спостерігає, як США створюють серйозну загрозу стабільності ситуації на Корейському півострові та в його околицях шляхом передислокації авіаносної оперативної групи до акваторії Корейського півострова, – йдеться у повідомленні північнокорейського зовнішньополітичного відомства.

У ніч проти 4 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла над територією Японії і впала в Тихому океані.

Джерело: CNN,

Фото: U.S Navy