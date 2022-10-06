Світ не може дозволити собі залишити Україну наодинці з агресором – Кондратюк

Жовтень, 06 в 18:13

Росія продовжує в Україні жорстокі злочини, масові вбивства та тортури мирного населення, нищить інфраструктуру, проводить фейкові референдуми.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у своєму зверненні до учасників Саміту голів парламентів G20.

Вона зазначила, що особливим цинізмом характеризується справжній намір РФ здійснити незаконну анексію тимчасово окупованих територій України в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, як це було в Криму в 2014 році.

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— Звертаюся до лідерів парламентів країн-учасників саміту, до всіх законодавчих органів країн світу, які розуміють вагу і цінність поваги до міжнародного права – не лише засудити. А за жодних обставин не визнавати результати псевдореферендумів, проведених під дулами автоматів російських військових на тимчасово окупованих територіях України, – сказала вона.

Кондратюк додала, що Україна солідарна із закликом Антоніу Гутерреша “працювати разом, щоб покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримати Статут ООН і міжнародне право”.

Заступниця спікера ВР наголосила, що Україні потрібні не просто посередники у досягненні миру, а союзники, гаранти і партнери, готові зробити свій внесок у спільну справу.

— Світ не може дозволити собі залишити Україну наодинці з агресором. Країну-співзасновницю ООН, державу, яка добровільно, в ім’я миру відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу на планеті.

Олена Кондратюк очолює делегацію ВР під час участі у дводенному Саміті голів парламентів G20, який стартував 6 жовтня у Джакарті (Індонезія).