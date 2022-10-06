У Словенії дозволили одностатеві шлюби та усиновлення дітей такими парами

Жовтень, 06 в 10:08

Словенія стала першою країною посткомуністичного простору, яка дозволила одностатевим парам одружуватися та усиновлювати дітей.

У вівторок, 4 жовтня, парламент країни голосами 48 депутатів ухвалив відповідну поправку до Сімейного кодексу, 29 були проти і один утримався.

У липні цього року вищий суд Словенії постановив, що закон, який визначає шлюб лише між чоловіком і жінкою, є дискримінаційним, і зобов’язав парламент внести зміни до закону протягом шести місяців.

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Словенія, яка виникла після розпаду Югославії, першою на посткомуністичному просторі схвалила цю реформу в Європі. Більшість її сусідів не дозволяють цивільні союзи чи одностатеві шлюби.

Естонія найближче підійшла до вирішення цього питання, коли у 2016 році погодилась визнати одностатеві союзи, створені в інших країнах.

А в Хорватії, Чехії, Угорщині та Чорногорії діють закони, які встановлюють одностатеві цивільні партнерства.

Джерело: Euronews