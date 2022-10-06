Україна отримала від Німеччини п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, готується відправлення ще 10
Уряд Німеччини повідомив про відправлення в Україну протягом тижня двох броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2, а у серпні ЗСУ отримали три такі броньовики.
Окрім того, у списку зброї, яку Берлін планує передати Києву, є ще 10 БРЕМ, які призначені для евакуації застряглої та пошкодженої техніки, зокрема і з поля бою.
Німецькі урядовці зазначають, що Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, яке фінансується з фондів федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.
Німеччина також обіцяє передати України ППО IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.
Найімовірніше, першу систему відправлять в Україну вже у жовтні, другу IRIS-T – орієнтовно до кінця року, а ще дві ППО вже у 2023 році.
Джерело: Bundesregierung
Фото: toysforboys4.eu