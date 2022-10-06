Жовтень, 06 в 9:13

Уряд Німеччини повідомив про відправлення в Україну протягом тижня двох броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2, а у серпні ЗСУ отримали три такі броньовики.

Окрім того, у списку зброї, яку Берлін планує передати Києву, є ще 10 БРЕМ, які призначені для евакуації застряглої та пошкодженої техніки, зокрема і з поля бою.

Німецькі урядовці зазначають, що Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, яке фінансується з фондів федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.

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Німеччина також обіцяє передати України ППО IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.

Найімовірніше, першу систему відправлять в Україну вже у жовтні, другу IRIS-T – орієнтовно до кінця року, а ще дві ППО вже у 2023 році.

Джерело: Bundesregierung

Фото: toysforboys4.eu