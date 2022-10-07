Більше не безоплатно: українців зобов’яжуть платити за прихисток у Польщі

Жовтень, 07 в 13:53

У Польщі певним категоріям українських біженців доведеться сплачувати за надане державне житло. Варшава готує зміни до спецзакону, про що повідомляє ukrayina.pl.

Над відповідною поправкою працюють вже два місяці, а її проєкт може бути затверджений Радою міністрів упродовж двох тижнів.

Йдеться про місця постійного проживання, де тривалий час можуть перебувати українці – гуртожитки чи готелі. Наразі в такому житлі проживають 80 тис. біженців.

Зараз дивляться

— Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально функціонували в Польщі, – зазначила представниця Центру міграційних досліджень Варшавського університету Кароліна Лукасевич.

Річ у тім, що вартість життя у Польщі зростає, тому влада мусить шукати рішень, щоб оптимізувати витрати. Експерти стверджують, що у Польщі дедалі частіше трапляються ситуації, коли біженці працевлаштувалися і заробляють на життя, але витрати за житло несе держава.

Водночас опрацьовується й момент, коли від таких оплат звільнять людей похилого віку, осіб з інвалідністю та багатодітних матерів-одиначок.

За оцінками видання, у Польщі на кінець серпня перебувало приблизно 2,2 млн українців. З них від 900 тис. до 1 млн – це біженці, ще до 1,2 млн людей – ті, хто жив і працював у країні до війни.

На початку вересня повідомлялося, що українці, які віддалено працюють у Польщі, повинні сплачувати податок до бюджету країни.

Річ у тім, що за польським законодавством, ті, хто живуть у Польщі, але працюють на іншу країну – працюють нелегально.

Джерело: ukrayina.pl