Жовтень, 07 в 1:00

Сполучені Штати не можуть підтвердити слова польського президента Анджея Дуди, що Польща та США ведуть переговори щодо спільного використання ядерної зброї.

Про це заявив головний заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель під час пресбрифінгу 6 жовтня.

– Польща є важливим союзником НАТО в регіоні. Але що стосується цього конкретного питання, нам не відомо про нього чи про те, що воно порушувалося, – сказав він.

Ведант Патель додав, що Сполучені Штати не мають планів розгортати ядерну зброю на території держав-членів НАТО, які приєдналися до Північноатлантичного альянсу після 1997 року.

Зараз дивляться

Польський лідер раніше заявив, що офіційна Варшава веде переговори з Вашингтоном щодо спільної участі в програмі з використання ядерного озброєння для протидії загрозам з боку Російської Федерації.

Така програма є частиною політики ядерного стримування НАТО, що дозволяє державам-членам без ядерної зброї брати участь у плануванні її використання.

За допомогою програми спільного використання ядерної зброї не можна розширити групу країн, які мають ядерну зброю (в НАТО таких три – США, Британія та Франція), проте Сполучені Штати є єдиною державою, хто надавав свою зброю іншим країнам у рамках такої програми.

Країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення стосовно політики щодо ядерної зброї, разом слідкують за технічним обладнанням (зокрема літаками, здатними нести ядерну зброю), яке необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.