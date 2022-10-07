НАТО без України не має сенсу: МЗС Литви про заявку Києва на вступ в Альянс

Жовтень, 07 в 17:13

Північноатлантичний альянс повинен прийняти Україну після її перемоги над Росією. Якщо цього не станеться, тоді Альянс буде позбавлений сенсу.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

— Сподіваюся, що їхні (питання, – Ред.) ніколи не доведеться порушувати, і ми зможемо привітати Україну зі вступом до оборонного клубу, – заявив Ландсбергіс.

Він зазначив, що Вільнюс вітає рішення президента України Володимира Зеленського подати офіційну заявку на членство України в НАТО в пришвидшеному порядку.

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— Дуже правильно зробив президент України Зеленський, нагадавши про це прагнення. Тому я можу дуже чітко заявити – Литва його підтримує, – сказав Ландсбергіс.

За словами міністра, виникло б багато питань, якби Україна після перемоги над Росією у майбутньому не стала б частиною НАТО.

— Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України. Якщо НАТО визнає, що наш найбільший стратегічний виклик у XXI столітті – це агресивна РФ, і Україна – єдина держава, яка перемогла у війні проти Росії, і вона залишається поза НАТО… Тоді Україна стає більше, ніж НАТО, вона стає захисником НАТО, – відзначив міністр.

Ландсбергіс наголосив, що Україна стала дуже сильною трансатлантичною державою, яка після перемоги над Росією стане членом НАТО й матиме надзвичайно міцний зв’язок зі США.

— З одного боку, це зрозуміло, з іншого боку, це показує, що ЄС і європейський континент ще не зміг сам стати таким якорем, який геополітично і стратегічно зв’язує державу на багато десятиліть. Це зараз робить Америка, – додав міністр.

2 жовтня президенти дев’яти країн Європи підтримали членство України в НАТО та закликали надати Києву більше зброї. Спільну заяву підписали глави таких держав: Чехія, Естонія, Словаччина, Румунія, Польща, Чорногорія, Литва, Латвія та Північна Македонія.