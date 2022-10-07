Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

НАТО без України не має сенсу: МЗС Литви про заявку Києва на вступ в Альянс

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Північноатлантичний альянс повинен прийняти Україну після її перемоги над Росією. Якщо цього не станеться, тоді Альянс буде позбавлений сенсу.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

— Сподіваюся, що їхні (питання, – Ред.) ніколи не доведеться порушувати, і ми зможемо привітати Україну зі вступом до оборонного клубу, – заявив Ландсбергіс.

Він зазначив, що Вільнюс вітає рішення президента України Володимира Зеленського подати офіційну заявку на членство України в НАТО в пришвидшеному порядку.

Зараз дивляться

— Дуже правильно зробив президент України Зеленський, нагадавши про це прагнення. Тому я можу дуже чітко заявити – Литва його підтримує, – сказав Ландсбергіс.

За словами міністра, виникло б багато питань, якби Україна після перемоги над Росією у майбутньому не стала б частиною НАТО.

— Моє питання: яким був би НАТО і сенс у НАТО, якби в ньому не було України. Якщо НАТО визнає, що наш найбільший стратегічний виклик у XXI столітті – це агресивна РФ, і Україна – єдина держава, яка перемогла у війні проти Росії, і вона залишається поза НАТО…

Тоді Україна стає більше, ніж НАТО, вона стає захисником НАТО, – відзначив міністр.

Читайте
Одне із перших обговорень майбутнього членства України в НАТО відбудеться у жовтні - посол

Ландсбергіс наголосив, що Україна стала дуже сильною трансатлантичною державою, яка після перемоги над Росією стане членом НАТО й матиме надзвичайно міцний зв’язок зі США.

— З одного боку, це зрозуміло, з іншого боку, це показує, що ЄС і європейський континент ще не зміг сам стати таким якорем, який геополітично і стратегічно зв’язує державу на багато десятиліть. Це зараз робить Америка, – додав міністр.

2 жовтня президенти дев’яти країн Європи підтримали членство України в НАТО та закликали надати Києву більше зброї. Спільну заяву підписали глави таких держав: Чехія, Естонія, Словаччина, Румунія, Польща, Чорногорія, Литва, Латвія та Північна Македонія.

Джерело: Delfi
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка