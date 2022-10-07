У США обмежать доступ спецслужб до персональних даних громадян ЄС

Жовтень, 07 в 19:32

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження можливості американських спецслужб отримувати доступ до персональних даних жителів ЄС.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Указ передбачає створення нового органу в міністерстві юстиції США – Суду з питань захисту даних, який контролюватиме, можливість американських органів нацбезпеки здобувати та використовувати інформацію як від європейських, так і від американських громадян.

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Крім того, він розширює повноваження посадовців із питань захисту громадянських свобод Офісу директора нацрозвідки США (органу, який здійснює нагляд за діяльністю спецслужб) розслідувати можливі порушення прав громадян на недоторканність приватного життя.

Також указ Байдена вимагає, щоб американські спецслужби збирали дані тільки для “конкретних, визначених цілей нацбезпеки”.

Документ є кроком на шляху до ухвалення нової трансатлантичної угоди між США і ЄС про захист персональних даних, підписання якої очікується в березні 2023 року.