Жовтень, 08 в 1:14

Президент Росії Володимир Путін ще не ухвалив рішення про застосування ядерної зброї.

Про це заявив прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.

– Ми не вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї наразі, – сказав Пет Райдер.

Ця заява спікера Пентагону пролунала після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив про можливість ядерного Армагеддону.

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– Багато людей у нашому уряді та в міжнародному співтоваристві, включно з (міністром оборони США Ллойдом, – Ред.) Остіном, наголошували на тому факторі, що це брязкання ядерною зброєю є нерозважливим та безвідповідальним, – сказав Райдер.

Наразі у США немає інформації, яка могла б призвести до зміни “стратегічної позиції стримування”, додав Райдер.

США продовжують ставитися до загроз “дуже серйозно” і продовжуватимуть стежити за ситуацією, додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін не зможе вберегти своє життя, якщо вирішить задіяти ядерну зброю в той чи інший спосіб.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Сполучені Штати надіслали Кремлю жорстке попередження, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти України призведе до відкриття останнього руйнівного напрямку щодо Росії.