Жовтень, 08 в 15:57

Росіяни, які зараз тікають від мобілізації до європейських країн, можуть бути використані Кремлем як “зброя” у гібридній війні проти Європи.

Таку думку висловила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у коментарі журналістам на полях неформального саміту лідерів Євросоюзу.

– Ми повинні розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з РФ. Це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція – це наступна зброя, – зазначила Каллас.

Політик поінформувала, що за час, поки Естонія перебувала під радянською окупацією, частка росіян у країні зросла з 3,2% до більш ніж 30%. І тепер втікачі від мобілізації їдуть саме в країни, в регіони Естонії, де проживає російська національна меншина.

Зараз дивляться

– Якщо ці люди зараз їдуть до таких регіонів в Естонії та Латвії, то російська меншина зростає. І Росія далі говорить: ми повинні “звільнити” їх. Все це – частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою ставимося до цього, – пояснила Каллас.

Вона також порадила непокоїтися через страждання українців в умовах повномасштабної війни, а не через втечу росіян з РФ.

Як відомо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Це спровокувало масову втечу росіян до сусідніх країн.

Влада Естонії одразу попередила, що не надаватиме притулок громадянам РФ, які тікають від мобілізації.

А росіян, які вже проживають в Естонії та вирушать на війну проти України, не пускатимуть назад до країни та позбавлять постійної посвідки на проживання.