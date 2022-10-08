Жовтень, 08 в 20:25

У Японії привітали рішення Верховної Ради та президента Володимира Зеленського щодо Північних територій.

Посол України у Японії Сергій Корсунський розповів у коментарі Укрінформу, що це рішення сприйняли як справедливий крок дружньої держави.

— Японія не має намірів здійснювати повернення Північних територій силою, проте спільні дії України і Японії у політико-правовому полі, особливо з урахуванням агресії РФ проти України, мають сприяти покаранню агресора, поверненню всіх окупованих ним територій, – зазначив дипломат.

Посол зазначив, що визнання Україною чотирьох островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї японськими територіями є справедливим і юридично обґрунтованим. Дипломат нагадав, що вони були окуповані СРСР і залишаються під окупацією РФ.

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За його словами, рішення Ради та президента України знімають протиріччя між позицією України як суверенної і незалежної держави, і спадщиною СРСР.

Він наголосив, що саме СРСР незаконно окупував чотири японські острови, а радянська влада виселила звідти корінних жителів, фактично здійснюючи анексію території іншої держави.

— Росія є спадкоємницею СРСР і продовжує політику окупації. Але це не стосується України, як і всього іншого демократичного світу. Тепер позиція України чітка і зрозуміла – ми визнаємо суверенітет Японії над Ітурупом, Кунаширі, Шикотаном і Хабомаї і закликаємо світове співтовариство сприяти їх поверненню Японії, – пояснив дипломат.

Він також звернув увагу на те, що Україна і Японія – це дві держави, щодо яких РФ здійснює політику анексії територій. Дипломат зазначив, що багаторічні спроби Японії вирішити проблему Північних територій шляхом переговорів були безуспішними, а Москва неодноразово заявляла, що це неможливо.

За словами дипломата, Росія не приховує, що острови захоплені всупереч домовленостям, ухваленим після Другої світової війни, але категорично відмовляється ставити свої незаконні дії під сумнів.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Пізніше того ж дня Зеленський підписав указ №692/2022, що підтверджує повагу суверенітету та територіальної цілісності Японії, зокрема її Північні території, які продовжують перебувати під окупацією РФ.