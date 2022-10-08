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Факти / Світ / Світові новини

Як у Японії сприйняли рішення України щодо Курильських островів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Японія, Токіо
Фото: Unsplash

У Японії привітали рішення Верховної Ради та президента Володимира Зеленського щодо Північних територій.

Посол України у Японії Сергій Корсунський розповів у коментарі Укрінформу, що це рішення сприйняли як справедливий крок дружньої держави.

— Японія не має намірів здійснювати повернення Північних територій силою, проте спільні дії України і Японії у політико-правовому полі, особливо з урахуванням агресії РФ проти України, мають сприяти покаранню агресора, поверненню всіх окупованих ним територій, – зазначив дипломат.

Посол зазначив, що визнання Україною чотирьох островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї японськими територіями є справедливим і юридично обґрунтованим. Дипломат нагадав, що вони були окуповані СРСР і залишаються під окупацією РФ.

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За його словами, рішення Ради та президента України знімають протиріччя між позицією України як суверенної і незалежної держави, і спадщиною СРСР.

Він наголосив, що саме СРСР незаконно окупував чотири японські острови, а радянська влада виселила звідти корінних жителів, фактично здійснюючи анексію території іншої держави.

— Росія є спадкоємницею СРСР і продовжує політику окупації. Але це не стосується України, як і всього іншого демократичного світу. Тепер позиція України чітка і зрозуміла – ми визнаємо суверенітет Японії над Ітурупом, Кунаширі, Шикотаном і Хабомаї і закликаємо світове співтовариство сприяти їх поверненню Японії, – пояснив дипломат.

Він також звернув увагу на те, що Україна і Японія – це дві держави, щодо яких РФ здійснює політику анексії територій. Дипломат зазначив, що багаторічні спроби Японії вирішити проблему Північних територій шляхом переговорів були безуспішними, а Москва неодноразово заявляла, що це неможливо.

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За словами дипломата, Росія не приховує, що острови захоплені всупереч домовленостям, ухваленим після Другої світової війни, але категорично відмовляється ставити свої незаконні дії під сумнів.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Пізніше того ж дня Зеленський підписав указ №692/2022, що підтверджує повагу суверенітету та територіальної цілісності Японії, зокрема її Північні території, які продовжують перебувати під окупацією РФ.

Джерело: Укрінформ
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