Жовтень, 08 в 19:58

Вранці стався вибух на мосту через Керченську протоку, який з’єднував транспортне сполучення з Росії до Криму. Пошкоджено частину мосту, що значно ускладнить постачання важкої техніки, яку російська армія використовує у війні проти України. Це також завдало потужного удару по іміджу російського диктатора Володимира Путіна, вважають аналітики.

– Такий залізо-бетонний міст досить складно зруйнувати. Потрібно багато вибухівки та гарний план, – зазначив австралійський військовий експерт Мік Раян.

Російська Федерація хоче швидко відновити міст, щоб надалі мати можливість перевозити озброєння або техніку. Проте колишній командувач сил НАТО Марк Гертлінг, що це можливо зробити на теперішньому етапі.

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– Через пошкодження залізничної та автомобільної ділянок, а також некомпетентність російських військ, не думаю, що Керченський міст відбудують скоро, – вважає він.

На його думку, ця подія відіграє важливе значення для перебігу війни Росії проти України. Пошкодження мосту значно ускладнює логістику РФ, яка перекидувала свої війська для залучення додаткових сил і резервів. Однак тоді росіяни ще більше намагатимуться утримати контроль над Мелітополем та морем, оскільки це шляхи для продовження постачання озброєння, які РФ поки що може використовувати.

– Якщо нас вразив відтік росіян після нещодавньої атаки на авіаційну базу, тепер охочих виїхати з Криму, ймовірно буде ще більше. Нестача довіри Путіну та його війську зросте, – переконаний екскомандувач сил НАТО.

Професор Єльського університету Тімоті Снайдер також вважає, що вибух спричинив значну шкоду іміджу російського диктатора, зруйнувавши основний символ влади Путіна – Керченський міст.

Варто зазначити, що руйнування мосту сталося на наступний день після 70-річного ювілею президента РФ. Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс іронічно зазначив, що на день народження Путін не залишився без подарунків.