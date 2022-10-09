Жовтень, 09 в 20:16

Американська компанія General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового покоління Abrams X, у якому використовується штучний інтелект, а екіпажу бойової машини не знадобиться заряджаючий.

Уже завтра, 10 жовтня, танк планують презентувати на виставці Асоціації армії США (Association of the United States Army – AUSA-2022) у Вашингтоні.

На сайті корпорації зазначено, що компонування Abrams X відрізнятиметься від традиційних тим, що в його башті не буде члена екіпажу. Подібне компонування існує і у російського танка Т-14 сімейства Армата.

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У танках Abrams M1, які Сполучені Штати випускають з початку 1980-х років, екіпаж складають механік-водій, командир, навідник і заряджаючий.

IT’S ALIVE! A main battle tank for the next generation, the AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT — General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 8, 2022

У представленій версії Abrams X не буде заряджальника, оскільки бойова машина матиме прилад для автоматичного заряджання.

В описі General Dynamics Land Systems йдеться про те, що танк буде оснащений технологією штучного інтелекту, що дасть можливість використовувати його в “безпілотному” режимі.

Додається, що Abrams X передбачає гібридну силову установку, яка зменшить витрату пального танка майже на половину, а також знизить шум від бойової машини і збільшить його загальну електрифікацію.

Німецькі та російські танки нового покоління

BBC пише, що подібні експерименти з “безлюдними вежами”, проводилися ще в 1980-ті роки, проте в результаті вони не вийшли зі стадії прототипів.

Так, Радянський Союз побудував такий танк у 1990-му році, в рамках дослідно-конструкторських робіт за проектом Вдосконалення-88. Тоді прототипу бойової машини дали назву Об’єкт 195, або Т-95.

Однак радянську програму згорнули в 1990-х роках, почавши розробляти нову, яка в результаті вилилася в сімейство Армата.

Крім того, у червні 2022 року свій прототип танка нового покоління представила німецька компанія Rheinmetall, якому дали назву KF51 Panther.

Нова Пантера відрізняється від американських Abrams X і російських Армат.

Німецькі конструктори не стали відмовлятися від екіпажу в башті, залишили його кількісний склад, але змінили якісний. Таким чином, екіпаж танка, як і раніше, становить чотири людини, але зі зміненими ролями. KF51 Panther оснащений автоматом заряджання, а навідника в екіпажі змінили на фахівця, який займається цифровими системами, а також, імовірно, управлінням двома безпілотниками, якими буде оснащуватися німецька Пантера нового покоління.

У командирському варіанті танка місце цифрового фахівця може перебувати командувач танковим підрозділом.

Фото: Зняток з відео / General Dynamics Land Systems

Джерело: General Dynamics, BBC