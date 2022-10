Американська компанія General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового покоління Abrams X, у якому використовується штучний інтелект, а екіпажу бойової машини не знадобиться заряджаючий.

Уже завтра, 10 жовтня, танк планують презентувати на виставці Асоціації армії США (Association of the United States Army – AUSA-2022) у Вашингтоні.

На сайті корпорації зазначено, що компонування Abrams X відрізнятиметься від традиційних тим, що в його башті не буде члена екіпажу. Подібне компонування існує і у російського танка Т-14 сімейства Армата.

У танках Abrams M1, які Сполучені Штати випускають з початку 1980-х років, екіпаж складають механік-водій, командир, навідник і заряджаючий.

IT’S ALIVE! A main battle tank for the next generation, the AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT

— General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 8, 2022