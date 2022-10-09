Не танки: Німеччина готує для України пакет допомоги на €11 млн

Жовтень, 09 в 18:02

Уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для України, але в ньому немає танків, а лише зимове спорядження для ЗСУ на загальну суму €11 млн, пише видання Spiegel.

Зокрема, пакет включає 100 тис. теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу, 100 наметів із підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів.

Також Берлін відправить індивідуальні резервні продуктові набори із тривалим терміном зберігання.

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Міноборони України ще наприкінці літа через НАТО терміново запросило зимове спорядження для 200 тис. військових.

Раніше Німеччина пообіцяла передати України ППО IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет.

Джерело: Spiegel