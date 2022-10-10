У Стамбулі стався потужний вибух у житловій будівлі, є загиблі та поранені
У турецькому місті Стамбул на третьому поверсі триповерхового житлового будинку стався вибух.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
В результаті вибуху в будівлі, розташованій в районі Кадикьоя, почалася пожежа.
Потужність вибуху спричинила пошкодження навколишніх будівель та кількох автомобілів.
На місце події було викликані пожежні бригади і карети швидкої допомоги. Наразі зусиллями вогнеборців пожежу вдалося взяти під контроль.
— خالد اسكيف (@khalediskef) October 9, 2022
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі, розташованій на третьому поверсі будинку.
Згідно з інформацією Губернатор Стамбула Алі Ерлікая, з будівлі вдалося врятувати одну поранену людину.
– У нас є іноземний громадянин, який отримав поранення внаслідок вибуху природного газу в районі Кадикьой Фікіртепе. Одну особу врятовано. Пожежа перебуває під контролем. Роботи з гасіння тривають. Пожежні бригади продовжують пошуки всередині будівлі, – сказав він.
Згодом він повідомив, що загинуло щонайменше троє людей.
Наприкінці квітня у Стамбулі на лакофарбовій фабриці також стався потужний вибух, тоді також загинуло троє людей.
Джерело: CNN Turk
Фото: Doge