Жовтень, 09 в 21:14

У турецькому місті Стамбул на третьому поверсі триповерхового житлового будинку стався вибух.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

В результаті вибуху в будівлі, розташованій в районі Кадикьоя, почалася пожежа.

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Потужність вибуху спричинила пошкодження навколишніх будівель та кількох автомобілів.

На місце події було викликані пожежні бригади і карети швидкої допомоги. Наразі зусиллями вогнеборців пожежу вдалося взяти під контроль.

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі, розташованій на третьому поверсі будинку.

Згідно з інформацією Губернатор Стамбула Алі Ерлікая, з будівлі вдалося врятувати одну поранену людину.

– У нас є іноземний громадянин, який отримав поранення внаслідок вибуху природного газу в районі Кадикьой Фікіртепе. Одну особу врятовано. Пожежа перебуває під контролем. Роботи з гасіння тривають. Пожежні бригади продовжують пошуки всередині будівлі, – сказав він.

Згодом він повідомив, що загинуло щонайменше троє людей.

Наприкінці квітня у Стамбулі на лакофарбовій фабриці також стався потужний вибух, тоді також загинуло троє людей.

Джерело: CNN Turk

Фото: Doge