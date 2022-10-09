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Росія намагається “активувати” самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб послабити наступ українських військ на фронті.

Так вважає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що метою звинувачень України у підготовці удару по Білорусі є відведення частини ЗСУ з фронту до білоруського кордону.

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– Замість тактичної ядерної зброї активується Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якнайбільше сил України з фронту до кордону з Білоруссю, – написав він у Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many ???????? forces as possible from the front to the border with Belarus. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 9, 2022

Нагадаємо, що вчора Білорусь звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території їхньої держави.

Речник українського МЗС Олег Ніконенко припустив, що такі дії можуть бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України.

Він закликав білоруський народ не піддаватися на провокації.