Росія намагається “активувати” самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб послабити наступ українських військ на фронті.

Так вважає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що метою звинувачень України у підготовці удару по Білорусі є відведення частини ЗСУ з фронту до білоруського кордону.

