Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Замість ядерки активували Лукашенка: у Литві відреагували на звинувачення Білорусі на адресу України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Чи втягнуть Білорусь у війну в Україні
Фото: Факти ICTV

Росія намагається “активувати” самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб  послабити наступ українських військ на фронті.

Так вважає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що метою звинувачень України у підготовці удару по Білорусі є відведення частини ЗСУ з фронту до білоруського кордону.

Зараз дивляться

– Замість тактичної ядерної зброї активується Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якнайбільше сил України з фронту до кордону з Білоруссю, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що вчора Білорусь звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території їхньої держави.

Речник українського МЗС Олег Ніконенко припустив, що такі дії можуть бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України.

Він закликав білоруський народ не піддаватися на провокації.

Читайте
Повторний наступ на Київ: Наєв спрогнозував, скільки часу мають готуватися РФ та Білорусь

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка