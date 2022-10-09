Жовтень, 09 в 12:54

У Латвії невідомі підпалили Жигулі, які належали сім’ї українських біженців, а також Ford власника гостьового будинку Villa Roza.

Інцидент трапився у ніч проти 7 жовтня у східному латвійському регіоні Латгалія. За словами дружини власника Жигулів Валентини Рощупкіної, авто не встигли загасити – воно повністю згоріло.

Через деякий час зайнявся і Ford, проте його вдалося врятувати.

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– Пожежники не встигли далеко виїхати, ми знову викликали їх і поліцію. Тоді вже було зафіксовано, що стався підпал. Спочатку думали, що наша машина загорілася сама. Хоча два дні ми на ній нікуди не їздили, – розповіла жінка.

Зазначимо, що Villa Roza з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала прихистком для пів сотні біженців.

Сім’я Валентини Рощупкіної разом із матір’ю-пенсіонеркою приїхали до Латвії наприкінці травня. Їхній будинок зруйнували російські окупанти, на машині сім’я збиралася повернутися додому після війни.

Представниця поліції Латвії Діана Лукіна підтвердила обидва епізоди підпалу, які сталися з різницею в годину.

Підозрюється умисний підпал, тож було порушено кримінальну справу.

Фото: LSM

Джерело: LSM