Жовтень, 10 в 0:40

Європейський Союз отримає широкі повноваження в рамках нового пакета санкцій проти Росії, що дасть йому змогу переслідувати осіб усередині та за межами політичного блоку, які допомагають обійти його обмежувальні заходи.

Цей крок дозволить ЄС заморожувати активи та передавати їх на відбудову України, пише Bloomberg.

Як пише видання, санкційний пакет, ухвалений державами-членами ЄС минулого тижня, включає повноваження зі складання списку “фізичних або юридичних осіб, організацій або органів”, які сприяють обходу санкцій Євросоюзу.

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Введення екстериторіального аспекту в інструментарій санкцій – через обмежувальні заходи, спрямовані на фізичних і юридичних осіб за межами юрисдикції Євросоюзу, які допомагають європейцям обходити його заборони, – означатиме серйозне зрушення в політиці, пише видання.

– Ці заходи можуть застосовуватися до тих, хто, наприклад, ввозить заборонені російські товари в ЄС через треті країни, приховуючи їхнє справжнє походження, або хто експортує заборонені товари до Москви, – йдеться в матеріалі.

Це також може потенційно дозволити блоку накласти санкції на громадян ЄС, які допомагають іншим ухилятися від обмежень, сказали джерела Bloomberg.

ЄС дійшов висновку, що люди і компанії, які обходять його санкції, імовірно, сприяють дестабілізації України, і в результаті визнав за необхідне запровадити заходи проти них, згідно із законодавством, ухваленим цього тижня.

Євросоюз у минулому критично ставився до використання цих так званих вторинних санкцій – особливо з боку США – оскільки європейські компанії іноді опинялися втягнутими в ці заходи, оскільки країни і компанії можуть бути фактично змушені вибирати, з якими юрисдикціями торгувати.

– Після багаторічних скарг на екстериторіальне застосування санкцій з боку США, ЄС поступово рухається в тому ж напрямку. Це наближає ЄС на кілька кроків до прямого застосування санкцій ЄС до іноземних компаній, – сказав Томаш Влостовскі, керуючий партнер EU Sanctions, консалтингової компанії в Брюсселі.

Влостовскі зазначив, що при цьому Євросоюз має намір карати іноземні компанії тільки тоді, коли вони допомагають європейцям порушувати санкції ЄС щодо Росії, а не коли іноземні компанії самі здійснюють такі заборонені угоди.

Видання зазначає, що Європейський Союз навряд чи піде так далеко, як деякі санкції США, які по суті відрізають фінансові можливості тих, хто потрапив під обмеження. Натомість оператори, які не входять до ЄС, можуть заморозити свої активи в ЄС, а окремим особам буде заборонено в’їжджати до Євросоюзу, як це відбувається зараз у випадку з позначеннями блоку.

Люди і компанії, що базуються в ЄС, найімовірніше, не захочуть вести справи з будь-якою організацією або фізичною особою, що потрапила під санкції, що додасть елемент стримування в цей захід, пише Bloomberg.

При цьому США досі здебільшого утримувалися від широкого застосування вторинних санкцій щодо обмежень, спрямованих проти Росії, вважаючи за краще замість цього використовувати дипломатичний тиск, сказала інша особа. Однак ЄС і його союзники єдині в думці, що застосування санкцій має ключове значення.

– Ми зможемо внести до списку окремих осіб, якщо вони обійдуть наші санкції. Якщо вони купують товари в Європейському Союзі, привозять їх у треті країни, а потім у Росію – це буде обходом наших санкцій, і ці особи можуть бути включені до списку, – сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Bloomberg зазначає, що в рамках окремого кроку зі зміцнення своїх повноважень Єврокомісія працює над законодавством, яке дасть змогу заарештовувати активи, що перебувають під санкціями. Згідно з чинними правилами, активи заморожуються, що робить управління ними дорогим і ускладнює їх використання або відчуження. Юридична можливість заарештовувати активи може відкрити двері для використання санкційних активів з метою сприяння післявоєнному відновленню України, пише видання.

Мета комісії – розширити повноваження країн ЄС щодо арешту злочинних активів, зокрема активів російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями, шляхом розширення списку злочинів, як-от відмивання грошей і корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС, резюмує видання.