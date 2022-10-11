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Кремль готував ракетну атаку по Україні задовго до вибуху на Кримському мосту – Кірбі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Кремль готував ракетну атаку по Україні задовго до вибуху на Кримському мосту – Кірбі

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, давно готував масовану ракетну атаку на українські міста, задовго до вибуху на Керченському мосту, вважає координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

– Ймовірно, це було те, що вони планували досить довго. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів, – вважає представник Білого дому.

За його словами, наразі важко говорити про зміну стратегії Путіна – від  програшної війни на полі бою до цілеспрямованого знищення морального духу цивільного населення та нанесення руйнівної шкоди українським містам.

Водночас Кірбі побоюється, що масовані удари РФ по містах України 10 жовтня можуть передвіщати новий жорстокий етап у війні.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також вважає, що росіяни більше місяця готувалися до масованого ракетного удару по Україні.

Джерело: CNN
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