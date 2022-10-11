Жовтень, 11 в 11:58

Лідери країн Бухарестської дев’ятки (Bucharest Nine) засуджують масовані ракетні удари РФ по території України та вимагають негайно припинити атаки на об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це йдеться в спільній заяві президентів держав Бухарестської дев’ятки (Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина), а також Північної Македонії та Чорногорії.

Вони наголосили, що здійснені Росією 10 жовтня масові бомбардування українських міст є військовими злочинами згідно з міжнародним правом.

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Президенти нагадали, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів в усьому світі.

– Від імені наших держав ми вимагаємо від Росії негайно припинити напади на цивільні об’єкти. Ми не припинимо наші зусилля щодо залучення до суду осіб, відповідальних за ці злочини, – йдеться в заяві.

Президенти також назвали неприйнятними будь-які погрози представників РФ щодо застосування ядерної зброї.

– У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов’язання захищати наші країни та союзників, – попередили політики.

Заяву підписали: президент Болгарії Румен Радев, президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Угорщини Каталін Новак, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Словаччини Зузана Чапутова, президент Польщі Анджей Дуда, лідер Румунії Клаус Йоганніс, а також президент Чорногорії Мило Джуканович та лідер Північної Македонії Стево Пендаровський.

Бухарестська дев’ятка – міжнародна ініціатива дев’яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи. Мета ініціативи – поглиблення військової співпраці та питання політики безпеки.

Як відомо, напередодні РФ здійснила найбільш масований ракетний удар по Україні за час повномасштабної війни.

Станом на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених унаслідок вчорашньої атаки. Окупанти вдарили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях України і в Києві, а також по центру столиці.

Сьогодні зранку РФ поновила запуски ракет та дронів-камікадзе по території України.

Джерело: Пресслужба президента Польщі