Трасс пропонує скликати екстрений саміт НАТО через ракетні удари РФ

Жовтень, 11 в 9:20

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс на зустрічі лідер G7, яка відбудеться 11 жовтня запропонує також найближчими днями скликати екстрений саміт НАТО на тлі російського ракетного терору України.

– Міжнародна підтримка боротьби України різко протистоїть ізоляції Росії на міжнародній арені. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку, ми не повинні ні на йоту похитнути свою рішучість допомогти їм його мати, – наголосила вона.

Трасс запевнила, що Британія всім серцем підтримує Україну, і деструктивна риторика та поведінка Путіна не зменшать її рішучості.

Вона також закликала посилити санкції проти РФ, адже саме вони, а ще військова та гуманітарна допомога з боку міжнародного співтовариства сприяли успіхам ЗСУ.