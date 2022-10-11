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Факти / Світ / Світові новини

Війська РФ виснажені, боєприпаси закінчуються – глава британської розвідслужби

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Глава британської розвідувальної служби GCHQ Джеремі Флемінг вважає, що, незважаючи на ракетні удари по Україні, у “виснажених” російських військ закінчуються боєприпаси.

Про це він говоритиме у промові на щорічній лекції з питань безпеки Королівського інституту об’єднаних збройних сил.

За його словами, на фоні поразок на фронті витрати Росії на війну в Україні, як з точки зору людських ресурсів, так і військової техніки та озброєння, виглядають приголомшливими.

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– Ми знаємо – і російські командири на місцях знають – що їхні боєприпаси закінчуються, – наголосив Флемінг.

На його думку, мобілізація в’язнів і недосвідчених чоловіків свідчить про безвихідну ситуацію, і це результат помилок Путіна.

– Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях, – зазначає глава GCHQ.

Флемінг вважає, що росіяни починають розуміти проблеми, спричинені тим, що він називає “війною вибору” Путіна.

– Вони бачать, наскільки сильно Путін помилився в оцінці ситуації. Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій і зовнішнього впливу буде різко обмежений, – додав він.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВВС
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