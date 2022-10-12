Боррель: Більше не існує світу, в якому Китай і РФ забезпечують процвітання ЄС

Жовтень, 12 в 16:52

На початку цього тижня у Брюсселі відбулася загальна зустріч послів Євросоюзу. Її тема – нова реальність, що виникла у світі за останні місяці та роки.

Вона розпочалася з промови високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

У ній він визнав помилковість окремих політик та підходів ЄС, зізнався, що сам помилявся щодо оцінки ситуації з повномасштабним вторгнення РФ, говорив про часом революційні речі, а також закликав робити висновки зі своїх помилок.

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Ця промова свідчить, що у Єврокомісії та дипслужбі ЄС зрозуміли потребу бути геополітичними гравцями. Пропонуємо вам тезову версію з промови Борреля.

— Ми маємо справу з новими межами дипломатії. Ми увійшли у світ, де панує радикальна невизначеність. Ми повинні прийняти нову реальність і адаптуватися до неї, надаючи пріоритет гнучкості та стійкості.

Наше процвітання ґрунтувалося на дешевих енергоносіях з Росії. Російський газ сприймався як дешевий, доступний, безпечний і стабільний – але вже доведено, що це не так. Іншим джерелом був доступ до великого китайського ринку.

Сьогодні ми повинні шукати нові шляхи для енергії зсередини ЄС, наскільки це можливо, тому що ми не повинні міняти одну залежність на іншу.

Хоча співпраця з адміністрацією Байдена є чудовою, а трансатлантичні відносини ніколи не були такими хорошими, як сьогодні. А якби вже зараз замість Байдена в Білому домі був Трамп чи хтось подібний? Якою була б відповідь США на війну в Україні? Якою була б наша відповідь?

Ми повинні брати на себе більше відповідальності. Більше не існує світу, в якому США дбають про нашу безпеку, а Китай і Росія забезпечують основу нашого процвітання.

Війна в Україні триває. Ми не передбачали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам: Вони нападуть, то ми дуже неохоче в це вірили.

Ми також не передбачали, що Путін може піти на масову мобілізацію та відкриті ядерні погрози. Думаю, всі ви читали і перечитували останню промову Путіна, коли він оголосив про анексію.

Кожен європейський громадянин повинен прочитати цю промову – і ви, зокрема. Ви маєте пояснити світові, що означає його ставлення до Заходу і якими є справжні причини війни.

Боррель також описав три характеристики сучасного світу.

— Є конкуренція між США і Китаєм. Дві великі держави конкурують, і ця конкуренція буде реструктуризувати світ. Вона буде співіснувати з більш широким розподілом світу на демократії та авторитарні держави, але не співпадати з ним.

Зараз у світі є тренд на авторитаризм. Авторитарність розвивається. Тепер це не тільки Китай та Росія. Іноді авторитарні держави носять костюм демократії, але вже не є демократіями. Є й ті, хто й не прагне виглядати як демократія.

При цьому світ не є суто двополярним. Є багато гравців, кожен зі своїми інтересами і цінностями. Подивіться на Туреччину, Індію, Бразилію, Південну Африку, Мексику, Індонезію. Вони лишаються посередині у цьому протистоянні. Це держави-гойдалки, які пристають на той чи інший бік відповідно до своїх інтересів, а не лише цінностей.

Ми маємо конкурентний світ, у якому все стає зброєю: енергетика, інвестиції, інформація, міграційні потоки, дані тощо. Йде глобальна боротьба за доступ до стратегічних сфер: кіберпростору, морського чи космічного простору.

Третя характеристика цього світу – зростання націоналізму, ревізіонізму плюс політика ідентичності. Путін насправді не хоче реставрувати комунізм, але використовує ресурс радикального націоналізму та імперіалізму.

Боррель наголосив, що ЄС має навчитися бути сміливим та більше слухати решту світу.

— ЄС звик більше працювати над семирічними сценаріями, ніж над однорічними планами, але через це люди іноді вже не вірять у великі цифри, які ми оголошуємо. Ми в ЄС маємо звичку просто називати цифри, уникаючи часового виміру, без якого ці цифри нічого не означають.

Деякі заяви дискредитують нас, якщо за ними не йдуть конкретні дії. Ми повинні трохи вийти з кризового режиму. Для цього потрібно більше думати про те, як технології змінюють світ. Про взаємозв’язок між енергією, кліматом і сировиною.

За словами Борреля, комунікація – це поле бою. Він наголосив, що окрім завоювання простору, треба завойовувати уми.

— Це битва, яку ми не виграємо, якщо недостатньо боремося. Росіяни і китайці дуже просунуті у цьому. У них є ботоферми, які доходять до всіх у світі, доносять і повторюють потрібні їм сигнали. У нас немає ані Russia Today, ані Sputnik, ані навіть Радіо Свобода. Але усі представництва ЄС повинні робити набагато більше у сфері комунікації. У соціальних мережах, на телебаченні, в дебатах.

Дипломатія ЄС повинна бути набагато більше залучена у битву наративів. Вона не є чимось другорядним, це велика битва за душі людей.

Він додав, що вони мають пояснити, що існує зв’язок між політичною свободою і якістю життя.