Жовтень, 12 в 20:43

Єврокомісія та держави Європейського Союзу стурбовані тим, що Сербія не приєднується до спільних рішень блоку щодо Російської Федерації. В ЄС нагадали, що узгодження політики є умовою приєднання до ЄС.

Про це йдеться у річному звіті Єврокомісії щодо політики розширення, що був представлений у середу в Брюсселі.

– Після неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України Сербія долучилася до більшості міжнародної спільноти, включно з ЄС, проголосувавши за два відповідні питання в ООН… Однак Сербія не підтримала жодного з обмежувальних заходів ЄС і більшість заяв високого представника від імені ЄС проти Російської Федерації. Вона зберегла тісні відносини з Росією, що ставить під сумнів стратегічний напрямок Сербії.

У звіті нагадали, що відповідно до рамкової програми переговорів між ЄС і Сербією, Сербія повинна поступово узгоджувати свою політику щодо третіх країн з політикою і позиціями, прийнятими ЄС, включно з обмежувальними заходами.

Зараз дивляться

– Через це рівень приєднання Сербії до заяв високого представника та рішень ради знизився з 64% у 2021 році до 45% у 2022 році. Низка дій та заяв Сербії йдуть всупереч із зовнішньополітичними позиціями ЄС, – йдеться у документі.

У звіті до Сербії представлена вимога у першочерговому порядку виконати свої зобов’язання та перейти до узгодження дій зі спільною зовнішньою та безпековою політикою Євросоюзу.

Водночас єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї наголосив, що Євросоюз не має повноважень призупинити переговори про вступ Сербії до ЄС через цю проблему, хоча поведінка Сербії і непокоїть європейських політиків.

Варгеї додав, що підтримка Сербією Росії в умовах повномасштабного вторгнення в Україну матиме наслідки під час процесу вступу, оскільки кожне наступне рішення потребує згоди усіх держав ЄС.