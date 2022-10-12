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Переговори про вступ Туреччини до ЄС у глухому куті – звіт ЄК

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Переговори про вступ Туреччини до ЄС у глухому куті – звіт ЄК
Фото: Pixabay

Переговори Європейского Союзу з Туреччиною про членство перебувають у глухому куті, країна продовжує віддалятися від ЄС.

Про це йдеться у звіті ЄК про прогрес країн, які бажають вступити до ЄС.

У документі вказується, що Туреччина залишається ключовим партнером для ЄС та країною-кандидатом на вступ. Втім, переговори про вступ перебувають у глухому куті з 2018 року.

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– Хоча Туреччина відігравала ключову роль у посередництві у прямих переговорах між Росією та Україною і липневих зернових угодах, вона не приєдналася до обмежувальних заходів ЄС. Туреччина продовжує віддалятися від ЄС через триваючий відкат у дотриманні фундаментальних прав, незалежності судової влади, управління економікою та відсутність секторальних реформ, – йдеться у звіті.

Зазначимо, що Туреччина є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори, які почалися у 2005 році, були зупинені через політичні розбіжності та критику з боку Брюсселя щодо порушення в Туреччині прав людини та принципів демократії.

Проте у минулорічному звіті ЄК було зазначено, що співпраця Туреччини та ЄС успішно розвивається, попри зупинені переговори про вступ.

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Джерело: Європейська правда

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