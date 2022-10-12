Путін щойно відкрив для себе, що Росія не наддержава – Воллес

Жовтень, 12 в 20:36

У Володимира Путіна починає з’являтися розуміння того, що Росія більше не наддержава через низку невдач його армії в Україні. Про це в інтерв’ю Evening Standart заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Міністр наголосив, що міжнародне співтовариство має перемогти Путіна, аби продемонструвати, що війни неможливо виграти, “пхаючи мільйони людей у ​​м’ясорубку без якихось правил, без урахування людських життів”.

На запитання, чим, на його думку, закінчиться війна в Україні, Воллес відповів:

Зараз дивляться

— Я не знаю. Я маю на увазі, що наддержави програвали війни раніше: Радянський Союз в Афганістані, США у В’єтнамі. Нерідко великі держави вимушені змиритися з поразкою в сусідній чи іншій країні, у якій вони брали участь.

Тоді у міністра уточнили, чи думає він, що “супердержава” знову програє.

— Ну, вона (Росія. – Ред.) не наддержава, це те, що він (Путін. – Ред.) щойно відкрив для себе. Це важлива частина. Це схоже на те, що ти повірив у власний самообман, ти повірив у парад, порахував там танки, і вважав, що ти непереможний, а це не так.

Воллес вважає, що армія Путіна програє в Україні через “свій військовий потенціал” та хибні “стратегічні припущення” керівництва РФ.

— На кожному кроці люди недооцінюють Україну і переоцінюють Росію. Але у нього (Путіна. – Ред.) в задній кишені мільйони людей, яких він може заштовхнути в м’ясорубку без жодних правил, без уваги до людських життів, невинних людей і мирних жителів.

Український контрнаступ на північному сході певною мірою сповільнився, зауважив міністр, але все ще досягає значного прогресу та становить загрозу лініям постачання росіян. Воллес додав, що у Херсонській області ЗСУ просуваються “повільно, але впевнено”.

— Ми досить впевнені, що Україна все ще підтримує імпульс, і Росія зіткнулася з катастрофічною втратою морального духу, поганим обладнанням, значним дефіцитом запасів боєприпасів і політичною складністю. Його (Путіна. – Ред.) стратегічні припущення, схоже, скрізь помилкові. Навіть учора (понеділок. – Ред.) обстріл ракетами по випадкових цивільних місцях, тоді як ви мали обстрілювати військові цілі, не є стратегічним або розумним використанням ваших обмежених ресурсів.

Воллес наголосив, що ЗСУ демонструють успіх, і важко повірити, що вони від цього відмовляться. За словами міністра, наскільки далеко українська армія зайде у своїх успіхах – це справа українських сил оборони.

Він зауважив, що рішучість Заходу полягає в тому, щоби допомогти Україні мати сильну позицію для вибору свого майбутнього.

Джерело: Evening Standart