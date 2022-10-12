ЄС готує рішення про невизнання закордонних паспортів РФ, виданих на окупованих територіях України

Жовтень, 12 в 14:50

Посли Євросоюзу погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, що були видані на тимчасово окупованих росіянами територіях України та Грузії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС у середу, 12 жовтня.

— Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику видачі Росією закордонних паспортів громадянам окупованих територій. Це також слідує після одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році, – йдеться у повідомленні.

Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих РФ регіонах України та Грузії, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

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Міністр внутрішніх справ Чехії, яка головує у Раді ЄС, Віт Ракушан зазначив, що російські проїзні документи, видані у цих регіонах, вже не визнаються або перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС.

На основі погодженого послами мандату головування Ради ЄС готове розпочати переговори із Європарламентом.

Після незаконної анексії Криму у 2014 році Росія видала російські закордонні паспорти мешканцям півострова. Ця практика була поширена на непідконтрольні українському уряду райони Донецької та Луганської областей у квітні 2019 року, а потім на Херсонську та Запорізьку окуповані області у липні 2022 року.

У ЄС наголосили, що систематична видача російських паспортів у цих окупованих регіонах є порушенням міжнародного права та територіальної цілісності та незалежності України, наголошує ЄС.

Джерело: Рада ЄС