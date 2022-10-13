Жовтень, 13 в 13:43

Північна Корея (КНДР) випробувала дві крилаті ракети великої дальності, які можуть нести тактичну ядерну зброю.

Про це повідомляють ЗМІ, зазначаючи, що запуском особисто керував лідер КНДР Кім Чен Ин. Він заявив, що випробування є начебто попередженням для ворогів Пхеньяну, бойові ядерні сили якого перебувають у повній готовності до справжньої війни.

Нещодавно Пхеньян провів випробування балістичних ракет, які назвав тактичними ядерними навчаннями. Тоді імітували знищення аеропортів і військових об’єктів по всій Південній Кореї.

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Після цього аналітики попередили, що північнокорейський режим завершив підготовку до ще одного ядерного випробування.

Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що крилаті ракети у середу, 12 жовтня, подолали 2 тис. км над морем перед тим, як вразили свої цілі. Зауважимо, що такі ракети летять на значно менших висотах, ніж балістичні, тому їх важче виявити та перехопити.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив “велике задоволення” випробуваннями. За інформацією Центрального інформаційного агентства, крилаті ракети великої дальності вже розгорнуті в деяких армійських частинах КНДР.

Нагадаємо, на початку жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії вперше з 2017 року. Вона впала в Тихому океані, пролетівши над країною.