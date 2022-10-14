Жовтень, 14 в 12:04

Мужність України та майстерність її Збройних сил зруйнували плани Кремля на швидку загарбницьку війну.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Він зазначив, що зараз у Європі спостерігається найбільша криза безпеки з часів Другої світової війни. Однак НАТО об’єднане перед обличчям нової загрози та консолідовано виступило проти неспровокованого вторгнення РФ в Україну.

Зараз дивляться

– Знаєте, Путін думав, що зможе легко завоювати свого мирного сусіда, але війна Кремля за вибором триває вже восьмий місяць. Зусилля Путіна щодо мобілізації – це войовнича риторика. Його жорстокі атаки на цивільні об’єкти та його порожня спроба анексувати українську територію – усе це демонструє, як мужність і майстерність України зруйнували надію Росії на швидку загарбницьку війну, – наголосив Остін.

Він додав, що НАТО не вступатиме у цю війну, проте продовжить “непохитну підтримку хоробрих громадян України” в їхній боротьбі. Крім того, Північноатлантичний альянс продовжить зміцнювати свою колективну оборону.

– В НАТО жорстко і рішуче відповіли на імперське вторгнення РФ. І наша рішучість захистити кожен дюйм території НАТО непохитна, – заявив Остін.

За словами очільника Пентагону, російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну попри те, що РФ ніщо не загрожувало. І в диктатора все ще є вибір: він може вивести війська з України, обравши деескалацію та припинення війни.

Відповідаючи на запитання, чи може війна в Україні затягнутися надовго, Остін повідомив, що США точно не хочуть “вічної війни”.

– Я, звісно, не будуватиму здогади про те, як довго триватиме ця війна, і ми точно не хочемо вічної війни. Ця війна може завершитися вже сьогодні. Це вибір однієї людини, Путіна. І тому я закликав би його змінити своє рішення і припинити терор та вбивства невинних мирних людей, – повідомив Остін.

Як відомо, 12 жовтня відбулася шоста зустріч у форматі Рамштайн. За її підсумками Ллойд Остін запевнив, що Україна отримає сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) настільки швидко, наскільки дозволятимуть фізичні можливості.

Джерело: Міноборони США