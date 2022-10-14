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Ми з подивом дивимося на те, що відбувається: Арестович про вибухи в Бєлгороді

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ми з подивом дивимося на те, що відбувається: Арестович про вибухи в Бєлгороді
Фото: Офіс президента

Україна не здійснює атаки на території Російської Федерації, однак з цікавістю спостерігає за тим, що відбувається у РФ. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи вибухи у російському Бєлгороді.

– Ми не стріляємо по російській території, ми з подивом дивимося на те, що відбувається. Відчуття, що Бєлгородська народна республіка (БНР) воює з Курською та Воронезькою народними республіками. Ми засуджуємо зіткнення та хочемо виступити посередником, щоб ці три братні народи не знищували один одного, – іронічно зазначив Арестович.

У російському Бєлгороді пролунали вибухи 13 жовтня. За попередньою інформацією, був підірваний склад бойового комплекту, після чого почалась детонація боєприпасів.

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У той же день російська ракета впала на один із житлових будинків у Бєлгороді. У Стратегічному командуванні ЗСУ зазначили, запуск ракет С-300 по Харкову закінчився сумно для росіян. Ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна з них прилетіла по житловому будинку.

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Джерело: Фейгін Live

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