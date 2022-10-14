Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Німецькі слідчі з’ясували причину витоків газу на Північних потоках

Валентина Чорна, редакторка стрічки
вибух газопроводів Північний потік
Фото: Getty Images

Пошкодження на газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 могли виникнути лише внаслідок застосування вибухівки.

Про це свідчать підводні знімки витоків газу, які зробили німецькі фахівці за допомогою безпілотника.

За даними ARD, витік газу становить у діаметрі 8 метрів. При цьому обидва трубопроводи мають по два пошкодження. Недоторканою залишилася лише одна нитка Північного потоку-2.

Зараз дивляться

Джерела в урядових колах ФРН розповіли виданню, що, згідно з висновками німецьких слідчих, “витік міг виникнути тільки внаслідок вибуху”.

Поліція вже передала знімки генеральному прокурору. Кілька днів тому він розпочав розслідування за звинуваченням у “створенні вибухового пристрою” та “антиконституційному саботажі”.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 у Балтійському морі виявили витік газу одразу у трьох місцях.

Шведські сейсмологи вважають, що витік міг статися внаслідок підводних вибухів, зафіксованих у районі, де проходять газопроводи.

Читайте
Це диверсія: у НАТО опублікували заяву про витоки на Північних потоках

Джерело: ARD

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка