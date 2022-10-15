Глава канцелярії Шольца порівняв Leopard 2 із ракетами V-2 нацистів і потрапив у скандал

Жовтень, 15 в 19:05

Глава канцелярії канцлера Німеччини Вольфганг Шмідт під час дискусії у Берліні заявив, що танки Leopard 2, які Німеччина не хоче постачати Україні, не є “чарівною зброєю”, яка може закінчити війну.

Про це чиновник сказав під час виступу на дискусійному заході у Берліні, цитує його RND.

Політик порівняв заклик до поставок німецьких танків Leopard 2 та надії, які покладалися в нацистській Німеччині на ракету V-2. Пропаганда Третього Рейху називала V-2 вундерваффе (диво-зброєю).

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— Іноді у мене виникає спокуса назвати це синдромом V2 у Німеччини. А тепер Leopard 2… є тією чудовою зброєю, яка покладе край війні, — сказав Шмідт.

Його заява викликала обурення не лише в опозиційних політичних колах.

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Опозиційний Християнсько-демократичний союз різко розкритикував заяву очільника відомства канцлера.

— Це дуже вражаючі заяви, які, я сподіваюся, не можуть бути офіційною позицією уряду ФРН, адже вони демонструють жахливе невігластво, — сказав виданню Tagesspiegel експерт із зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер.

Він наголосив, що використання терміну V-зброя, тобто зброя відплати, “доводить фатальну історичну необізнаність”.

— V-2 використовувалися нацистським режимом Гітлера проти цивільних цілей у великих містах, таких як Лондон і Антверпен, як зброя терору. Танки Leopard, натомість, можуть бути використані законно та легально як спільна європейська ініціатива проти російської агресії, спрямованої переважно проти цивільних цілей в Україні, яка суперечить міжнародному праву, — підкреслив він.

Слова шефа відомства канцлера також розкритикувала голова Комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

— Я хотіла би запропонувати Вольфгангу Шмідту по-дружньому надати основні знання про зброю. Тоді він би швидко зрозумів, що порівняння з нацистською зброєю не тільки абсолютно недоречне, але й просто неправильне, — сказала вона.

V-2 (Vergeltungswaffe-2) – перша у світі балістична ракета дальньої дії, розроблена німецьким конструктором Вернером фон Брауном і прийнята на озброєння Вермахту наприкінці Другої світової війни.

Ракета застосовувалася з метою залякування, вражаючи переважно мирне населення. Обстрілу зазнала зокрема Велика Британія, особливо Лондон.