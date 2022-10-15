Підземний Пентагон: куди перемістять президента США в разі ядерної атаки

Жовтень, 15 в 20:21

Інформації про те, як США можуть відреагувати на ймовірне застосування Росією ядерної зброї, чимало. Водночас подробиці того, як діятиме адміністрація Білого дому в разі ядерної небезпеки – засекречені.

Видання Newsweek припускає, що адміністрацію президента перемістять у гірський комплекс Рейвен-Рок (Raven Rock ), який розташований усередині гори біля вершини Блу-Рідж на межі штатів Пенсільванія та Меріленд.

Комплекс розміром з місто називають підземним Пентагоном, і вважається, що уряд США вестиме роботу звідти, якщо Вашингтон зазнає руйнівної атаки.

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Уряд надає мало інформації про комплекс, який також відомий як Зона R і Нора Гаррі – таку назву він отримав через те, що тодішній президент Гаррі С. Трумен наказав його побудувати в 1949 році.

Трумен наказав скинути дві атомні бомби на Японію у 1945 році, что стало першим в історії випадком військового застосування ядерної зброї.

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні провів певний час у Рейвен-Рок після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Newsweek пише, що це дозволяє припустити, що його може використати нинішня адміністрація у разі ядерної небезпеки.

За словами Шерон Вайнер зі Школи міжнародного обслуговування Американського університету, уряд США має плани безперервної роботи.

— Якщо всі в Капітолії США були б убиті, ідея полягає в тому, що в живих залишилася б одна людина, яка має певний зв’язок з конституційною владою, яка могла б керувати урядом, – сказала Вайнер.

Вайнер сказала, що поточні плани щодо того, що робити у разі ядерної війни, “передбачають, що президента буде виведено в безпечне місце, проінформують щодо ситуації та ухвалять раціональне рішення щодо наступних кроків, включаючи, можливо, помсту на будь-які загрози”.

— Якщо ми говоримо про ядерну загрозу, пов’язану з міжконтинентальними балістичними ракетами, у президента буде 15 хвилин або менше, щоб ухвалити рішення, як реагувати, — сказала Вайнер.

У травні прессекретар Пентагону заявляв, що комплекс Raven Rock Mountain дозволяє виконувати основні функції Міністерства оборони під час надзвичайних ситуацій.