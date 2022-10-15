Жовтень, 15 в 12:25

Країни-члени Міжнародного валютного фонду (МВФ) закликали Росію припинити повномасштабну криваву війну проти України. Однак РФ заблокувала ухвалення спільного комюніке щодо цього.

Це сталося під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету МВФ. Блокування комюніке підтвердила на підсумковій пресконференції голова комітету, міністр економіки Іспанії Надія Кальвіньо.

Вона зазначила, що, окрім пандемії коронавірусу, найбільшим фактором, який підживлює інфляцію і уповільнює зростання світової економіки, є війна в Україні.

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За словами Кальвіньо, повномасштабна військова агресія РФ створила нові ризики: зокрема, потрясіння на міжнародних ринках енергоносіїв, продуктів харчування та іншої сировини. Це загрожує продовольчій безпеці та фінансовій стабільності.

Саме це обговорювалося на засіданні комітету.

– Протягом тижня лунали дуже рішучі заклики до Росії припинити війну проти України. Ця війна є найважливішим фактором, який уповільнює економічне зростання та породжує інфляцію, нестабільність, відсутність енергетичної та продовольчої безпеки, а також невизначеність. Тож мир зараз є найважливішим інструментом економічної політики, – наголосила Кальвіньо.

Вона уточнила, що під час нинішніх дискусій заклик до припинення війни був потужнішим, ніж на зустрічах МВФ та Світового банку у квітні цього року. Це пов’язано з тим, що вплив війни поширюється далеко за межі Європи, провокує зростання цін та ризики для фінансової стабільності.

– Був потужний заклик до Путіна, Росії зупинити війну. Очевидно, що думка цієї країни інша, – заявила Кальвіньо.

За її словами, в МВФ зробили все можливе, щоб погодити текст спільного комюніке за підсумками засідання, яке стосувалося загроз війни РФ проти України. Однак країна-агресор заблокувала ухвалення документа.

– Я дуже шкодую, що через те, що РФ блокує будь-які шанси на консенсус, ми не маємо одностайності щодо комюніке, – повідомила політик.

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Позиція РФ змусила комітет МВФ виступити із заявою голови, яку й озвучила Кальвіно. Вона уточнила, що ця заява відображає тверду згоду членів МВФ з багатьох економічних питань.

Позицію Кальвіно підтримала на пресконференції й директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Вона заявила, що найкращий спосіб покращити стан світової економіки – зупинити війну в Україні.

– Це дуже зрозуміло на людському рівні, на практичному рівні, на об’єктивному рівні – зупиніть війну… Чи не здається вам, що це простіший спосіб привести світову економіку в кращу форму? Зупинити війну. І це фактично звучало протягом усієї зустрічі як повідомлення, з яким ми погоджуємося, за єдиним винятком, – наголосила Георгієва.

Настрої голови МВФ підтримала міністр фінансів США Джанет Єллен під час окремої пресконференції. Вона зазначила, що найважливіше для підтримки світової економіки, щоб РФ припинила війну проти України. І під час зустрічі членів МВФ всі погоджувалися з цим.

Варто зазначити, що ключовою організаційною структурою МВФ є Рада керуючих, в якій кожна країна-член Фонду зазвичай представлена керівниками центрального банку або міністерства фінансів. Рада керівників збирається раз на рік на нараді МВФ та Світового банку.

Крім того, 24 керівники входять до складу Міжнародного валютно-фінансового комітету. Він надає рекомендації Виконавчій раді МВФ, яка спостерігає за роботою Фонду.

Як відомо, головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік обрано міністра фінансів України Сергія Марченка.