Жовтень, 15 в 12:59

Уряд Королівства Саудівська Аравія оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн.

Про це повідомляє державна агенція SPA.

Володимир Зеленський висловив вдячність Саудівській Аравії за голосування за резолюції Генасамблеї ООН щодо невизнання псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

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Наслідний принц підкреслив, що своїм голосуванням Королівство висловлює відданість принципам Статуту ООН і міжнародного права, а також відданість повазі державного суверенітету країн.

Президент Володимир Зеленський також подякував Саудівській Аравії за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 400 млн доларів.

За словами Зеленського, такий крок доводить дружбу Королівства Саудівської Аравії з Україною.

Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд країни погодив надання Україні нового пакету військової допомоги.