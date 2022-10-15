Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Саудівська Аравія надасть Україні $400 млн гуманітарної допомоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Саудівська Аравія надасть Україні $400 млн гуманітарної допомоги
Фото: Getty Images

Уряд Королівства Саудівська Аравія оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн.

Про це повідомляє державна агенція SPA.

Володимир Зеленський висловив вдячність Саудівській Аравії за голосування за резолюції Генасамблеї ООН щодо невизнання псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Зараз дивляться

Наслідний принц підкреслив, що своїм голосуванням Королівство висловлює відданість принципам Статуту ООН і міжнародного права, а також відданість повазі державного суверенітету країн.

Президент Володимир Зеленський також подякував Саудівській Аравії за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Читайте
До України надійшло $1,3 млрд екстреного фінансування від МВФ

За словами Зеленського, такий крок доводить дружбу Королівства Саудівської Аравії з Україною.

Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що уряд країни погодив надання Україні нового пакету військової допомоги.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка