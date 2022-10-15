Скуповують генератори та ліхтарі: британці готуються до ймовірних відключень електрики

Жовтень, 15 в 19:34

Громадяни Великої Британії готуються до ймовірних відключень електроенергії, запасаючись портативними генераторами, ліхтарями та факелами, зимовим одягом, термобілизною та свічками.

У цьому місяці британська транснаціональна комунальна компанія з виробництва електроенергії та газу National Grid попередила, що Сполучене королівство може зіткнутися з тригодинними запланованими відключеннями електроенергії в будинках і на підприємствах цієї зими.

– Наразі неможливо точно стверджувати, що National Grid доведеться вдатися до відключень електроенергії цієї зими. Очевидно, що споживачі готуються до цього найгіршого сценарію, – повідомляють іноземні видання.

Основною загрозою є неможливість імпортувати електроенергію з Європи та залучення достатньої кількості імпорту палива для газових електростанцій.

Зараз дивляться

За даними на середину жовтня, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися продажі генераторів на 203%, а ліхтариків – на 43%, заявив найбільший британський роздрібний продавець будівельних матеріалів.

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Джерело: Flipboard