Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Україна отримала 16 танкових мостоукладальників Biber від Німеччини

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
мостоукладач Biber
Фото: Getty Images

Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладальників Biber. Це випливає з даних федерального уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Окрім цього, Берлін переправив Києву десять понтонно-мостових машин.

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

Зараз дивляться

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Також Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

Читайте
Німецька система ППО IRIS-T вже працює на південному напрямку - Ігнат

ЗСУ також отримали 3 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військова допомога ФРН Україні оцінюється в $1,5 млрд.

Джерело: Інтерфакс-Україна
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка