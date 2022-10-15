Жовтень, 15 в 15:16

Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладальників Biber. Це випливає з даних федерального уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Окрім цього, Берлін переправив Києву десять понтонно-мостових машин.

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

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У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Також Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 3 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військова допомога ФРН Україні оцінюється в $1,5 млрд.